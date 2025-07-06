Девушка насмерть разбилась во время фотосессии, упав с горы на Южном Урале

В Челябинской области произошла трагедия — 17-летняя девушка сорвалась с обрыва во время фотосессии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

5 июля вечером группа подростков находилась на популярной смотровой площадке горы Маяк в окрестностях Юрюзани. По предварительной информации, у одной из девушек внезапно ухудшилось самочувствие, что привело к потере координации. В результате она оступилась и упала с высоты более 100 метров.

Согласно рассказам свидетелей, девушка забралась на скалу Маяк, чтобы сделать эффектные фотографии, и даже успела поделиться ими в социальных сетях.

Несмотря на экстренно прибывших медиков, спасти жизнь подростка не удалось — смерть наступила мгновенно от полученных травм.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента», — отметили в СУ СКР по Челябинской области.