Смертельный спортфест: Два человека погибли на трейле «Хибины» под Мурманском

В Мурманской области во время трейла «Хибины» погибли два человека. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своём телеграм-канале.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека», — написал Чибис.

Чибис уточнил, что мероприятие было организовано частной компанией, а на месте происшествия работают спасательные службы. Он заверил, что причины трагедии будут тщательно расследованы, и пообещал держать ситуацию на личном контроле. От имени всех жителей региона он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.