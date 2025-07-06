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6 июля, 08:36

Смертельный спортфест: Два человека погибли на трейле «Хибины» под Мурманском

Губернатор Чибис: Два спортсмена скончались на трейле «Хибины» под Мурманском

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Мурманской области во время трейла «Хибины» погибли два человека. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своём телеграм-канале.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека», — написал Чибис.

Чибис уточнил, что мероприятие было организовано частной компанией, а на месте происшествия работают спасательные службы. Он заверил, что причины трагедии будут тщательно расследованы, и пообещал держать ситуацию на личном контроле. От имени всех жителей региона он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега
Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега

Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина разбился насмерть, упав с Айгирских скал в Белорецком районе Башкирии. Погибший поднялся на вершину, чтобы сделать фотографии живописных видов, но при спуске потерял равновесие и сорвался вниз.

Алиса Хуссаин
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