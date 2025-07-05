В Башкирии мужчина разбился насмерть, сорвавшись со скалы

МЧС Башкортостана сообщило о гибели 34-летнего мужчины. Он сорвался с огромной высоты на Айгирских скалах в деревне Айгир Белорецкого района.

Погибший на скале в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

По информации SHOT, 34-летний уфимец Тимур, отправился с друзьями в Белорецкий район. Он решил запечатлеть живописные виды с вершины, но, спускаясь, потерял равновесие и сорвался вниз, разбившись о камни. Смерть наступила мгновенно.