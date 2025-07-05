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5 июля, 08:08

В Башкирии мужчина разбился насмерть, сорвавшись со скалы

МЧС Башкортостана: 34-летний мужчина разбился насмерть, сорвавшись со скалы

Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

МЧС Башкортостана сообщило о гибели 34-летнего мужчины. Он сорвался с огромной высоты на Айгирских скалах в деревне Айгир Белорецкого района.

Погибший на скале в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Погибший на скале в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

По информации SHOT, 34-летний уфимец Тимур, отправился с друзьями в Белорецкий район. Он решил запечатлеть живописные виды с вершины, но, спускаясь, потерял равновесие и сорвался вниз, разбившись о камни. Смерть наступила мгновенно.

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Мария Любицкая
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