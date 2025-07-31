«В неё врезался огромный камень»: Напарница Дальмайер рассказала, как погибла олимпийская чемпионка

Напарница двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер по восхождению на пик Лайла в Пакистане рассказала, как погибла знаменитая биатлонистка. По словам Марины Краусс, во время камнепада в Дальмайер попал крупный камень.

«Мы находились на третьей точке спуска. Я уже была на следующей точке, Лаура спускалась следом. Затем начался камнепад, и я видела, как огромный камень врезался в Лауру, отбросив её к стене», — приводит слова альпинистки Eurosport.

С того момента спортсменка не двигалась и не подавала признаков жизни. Краусс не могла добраться до неё, кричала, но ответа не последовало. Тогда она поняла, что единственный способ помочь — вызвать вертолёт.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум во время восхождения на Пик Лайла (6096 метров) на высоте около 5700 метров. Её партнёрша сразу вызвала экстренные службы, но из-за труднодоступности района вертолёт смог прибыть только во вторник утром. Спасатели не могли приблизиться к спортсменке из-за угрозы повторного камнепада.