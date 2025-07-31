«Трагедия для биатлона»: Олимпийский чемпион Тихонов отреагировал на смерть Дальмайер
Тихонов: Гибель Дальмайер является трагедией для мирового биатлона
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Гибель олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер, безусловно, является большой трагедией для мирового биатлона. Об этом заявил четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, выразив соболезнования в связи с её смертью.
«Выражаю соболезнования. Очень жаль, что люди с таким именем уходят из жизни. Я очень рисковый человек, но меня никогда не тянуло в горы. Лучше всего заниматься своим делом. Это трагедия для семьи, родственников и, конечно, для мирового биатлона», — сказал Тихонов в беседе с NEWS.ru.
Напомним, трагедия произошла во время восхождения, когда Дальмайер и её напарницу накрыло камнепадом. Немецкая спортсменка успела подать сигнал бедствия, однако из-за сложной доступности района спасатели добрались до места лишь утром 29 июля. Поиски пришлось прервать из-за наступления темноты, а на следующий день их осложнили плохие погодные условия. Три года назад возлюбленный биатлонистки также погиб во время восхождения на гору.