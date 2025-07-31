«Трагедия для биатлона»: Олимпийский чемпион Тихонов отреагировал на смерть Дальмайер

Гибель олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер, безусловно, является большой трагедией для мирового биатлона. Об этом заявил четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, выразив соболезнования в связи с её смертью.

Напомним, трагедия произошла во время восхождения, когда Дальмайер и её напарницу накрыло камнепадом. Немецкая спортсменка успела подать сигнал бедствия, однако из-за сложной доступности района спасатели добрались до места лишь утром 29 июля. Поиски пришлось прервать из-за наступления темноты, а на следующий день их осложнили плохие погодные условия. Три года назад возлюбленный биатлонистки также погиб во время восхождения на гору.