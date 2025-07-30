Погибшая в горах Дальмайер в 2022 году потеряла возлюбленного в аналогичной ситуации

Погибшая во время восхождения на гору Лайла в Пакистана двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер три года назад потеряла возлюбленного в похожих обстоятельствах — Роберт Гразеггер погиб под лавиной. Об этом сообщил HLN.