Погибшая в горах Дальмайер в 2022 году потеряла возлюбленного в аналогичной ситуации
HLN: Бывший возлюбленный Дальмайер погиб в горах под лавиной в 2022 году
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Погибшая во время восхождения на гору Лайла в Пакистана двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер три года назад потеряла возлюбленного в похожих обстоятельствах — Роберт Гразеггер погиб под лавиной. Об этом сообщил HLN.
Дальмайер тяжело переживала утрату. Эта история легла в основу документального фильма, где биатлонистка откровенно рассказала о боли, страхе и переосмыслении жизни.
«Когда в твоём ближайшем окружении происходит что-то подобное, ты, естественно, начинаешь серьёзно задумываться. И спрашиваешь себя: «Что будет дальше?», — делилась Лаура.
Лаура Дальмайер — одна из самых титулованных биатлонисток мира Она завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году и семь раз становилась чемпионкой мира. В Пакистан она отправилась в рамках одного из своих новых проектов, связанных с покорением высокогорий, где и пропала под лавиной. Сегодня, 30 июля, стало известно о её гибели после камнепада в горах.