IBU выразил соболезнования в связи со смертью биатлонистки Дальмайер

Международный союз биатлонистов опубликовал официальное заявление в связи с гибелью немецкой спортсменки Лауры Дальмайер. Двукратная олимпийская чемпионка погибла в результате камнепада во время восхождения в Пакистане.

«IBU и вся биатлонная семья скорбят о кончине Дальмайер. Наши мысли с её друзьями, товарищами по команде и семьёй», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.