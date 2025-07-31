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Регион
31 июля, 05:42

IBU выразил соболезнования в связи со смертью биатлонистки Дальмайер

Биатлонистка Лаура Дальмайер. Обложка © Wikipedia / Martin Rulsch

Биатлонистка Лаура Дальмайер. Обложка © Wikipedia / Martin Rulsch

Международный союз биатлонистов опубликовал официальное заявление в связи с гибелью немецкой спортсменки Лауры Дальмайер. Двукратная олимпийская чемпионка погибла в результате камнепада во время восхождения в Пакистане.

«IBU и вся биатлонная семья скорбят о кончине Дальмайер. Наши мысли с её друзьями, товарищами по команде и семьёй»,говорится в сообщении на официальном сайте организации.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она выиграла две золотые медали — в спринте и гонке преследования. Также она семь раз становилась чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 завоевала Кубок мира.

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Напомним, трагедия произошла во время восхождения, когда Дальмайер и её напарницу накрыло камнепадом. Немецкая спортсменка успела подать сигнал бедствия, однако из-за сложной доступности района спасатели добрались до места лишь утром 29 июля. Поиски пришлось прервать из-за наступления темноты, а на следующий день их осложнили плохие погодные условия.В 2022 году парень Лауры также погиб в горах. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала смерть спортсменки «страшным событием».

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Алиса Хуссаин
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