«С ней был контакт»: Ольга Зайцева высказалась о гибели Лауры Дальмайер
Ольга Зайцева назвала гибель Лауры Дальмайер страшной вестью
Лаура Дальмайер. Обложка © ТАСС / EPA
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала страшной вестью гибель прославленной немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах в Пакистане. Российская спортсменка выразила соболезнования родным и близким погибшей.
«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я её видела, когда выступала», — приводит слова Зайцевой «Чемпионат».
Россиянка отметила, что Дальмайер была «очень хорошей девочкой».
Напомним, 30 июля стало известно о гибели двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира Лауры Дальмайер. 31-летняя немка погибла в Пакистане при восхождении на пик Лайла (6096 м) в горной системе Каракорум. Дальмайер попала под камнепад, её напарница вызвала помощь, но из-за отдалённости района и плохой погоды спасатели не смогли прибыть оперативно. Немецкая спортсменка завершила карьеру в биатлоне в 26 лет, потеряв мотивацию. Позже она занялась альпинизмом. В 2022 году парень Лауры также погиб в горах.