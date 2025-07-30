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30 июля, 19:56

«С ней был контакт»: Ольга Зайцева высказалась о гибели Лауры Дальмайер

Ольга Зайцева назвала гибель Лауры Дальмайер страшной вестью

Лаура Дальмайер. Обложка © ТАСС / EPA

Лаура Дальмайер. Обложка © ТАСС / EPA

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала страшной вестью гибель прославленной немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах в Пакистане. Российская спортсменка выразила соболезнования родным и близким погибшей.

«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я её видела, когда выступала», — приводит слова Зайцевой «Чемпионат».

Россиянка отметила, что Дальмайер была «очень хорошей девочкой».

Погибшая при восхождении чемпионка ОИ Дальмайер завещала оставить своё тело в горах
Погибшая при восхождении чемпионка ОИ Дальмайер завещала оставить своё тело в горах

Напомним, 30 июля стало известно о гибели двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира Лауры Дальмайер. 31-летняя немка погибла в Пакистане при восхождении на пик Лайла (6096 м) в горной системе Каракорум. Дальмайер попала под камнепад, её напарница вызвала помощь, но из-за отдалённости района и плохой погоды спасатели не смогли прибыть оперативно. Немецкая спортсменка завершила карьеру в биатлоне в 26 лет, потеряв мотивацию. Позже она занялась альпинизмом. В 2022 году парень Лауры также погиб в горах.

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Никита Никонов
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