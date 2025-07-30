«С ней был контакт»: Ольга Зайцева высказалась о гибели Лауры Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала страшной вестью гибель прославленной немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах в Пакистане. Российская спортсменка выразила соболезнования родным и близким погибшей.

«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я её видела, когда выступала», — приводит слова Зайцевой «Чемпионат».

Россиянка отметила, что Дальмайер была «очень хорошей девочкой».