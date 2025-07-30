Погибшая при восхождении чемпионка ОИ Дальмайер завещала оставить своё тело в горах
DPA: Биатлонистка Дальмайер завещала оставить её тело в горах после смерти
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Последняя воля выдающейся немецкой биатлонистки и двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер заключалась в следующем: в случае гибели просила оставить её тело в горах. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на семью спортсменки.
Работы по поиску и спасению 31-летней Лауры Дальмайер, которая 28 июля пострадала от мощного камнепада, велись с 29 июля. Инцидент произошёл на высоте около 5,7 километра на Пике Лайла в горах Каракорум в Пакистане, куда спортсменка совершала восхождение. Несмотря на оперативный вызов экстренных служб её партнершёй, крайне труднодоступное расположение района привело к тому, что спасательный вертолёт смог совершить посадку лишь спустя продолжительное время. Более того, риск новых обвалов препятствовал прямому доступу спасателей к Дальмайер.
Ранее сегодня стало известно, что биатлонистка погибла в результате падения камней во время восхождения в горах Пакистана. Немке был 31 год. Среди главных достижений спортсменки — две золотые медали (в спринте и гонке преследования) и одна бронзовая (в индивидуальной гонке) на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Она также успела стать семикратной чемпионкой мира и лауреатом Большого хрустального глобуса 2017 года.