Погибшая при восхождении чемпионка ОИ Дальмайер завещала оставить своё тело в горах

Последняя воля выдающейся немецкой биатлонистки и двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер заключалась в следующем: в случае гибели просила оставить её тело в горах. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на семью спортсменки.

Работы по поиску и спасению 31-летней Лауры Дальмайер, которая 28 июля пострадала от мощного камнепада, велись с 29 июля. Инцидент произошёл на высоте около 5,7 километра на Пике Лайла в горах Каракорум в Пакистане, куда спортсменка совершала восхождение. Несмотря на оперативный вызов экстренных служб её партнершёй, крайне труднодоступное расположение района привело к тому, что спасательный вертолёт смог совершить посадку лишь спустя продолжительное время. Более того, риск новых обвалов препятствовал прямому доступу спасателей к Дальмайер.