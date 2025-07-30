Губерниев вспомнил, как называл Дальмайер словами из песни Высоцкого
Лаура Дальмайер. Обложка © ТАСС / EPA
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал гибель двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер потерей для всей биатлонной семьи. «Голос российского биатлона» рассказал, какой запомнил немецкую спортсменку.
«Моя личная боль. Лаура — часть моей жизни, она стала звездой на моих глазах, комментировал все её победы. Она действительно проповедовала принцип, что лучше гор могут быть только горы. В эфире я её называл «альпинистка моя, скалолазка моя», как пел Владимир Высоцкий», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Комментатор отметил, что после завершения карьеры в биатлоне альпинизм стал для Дальмайер смыслом жизни.
Напомним, 30 июля погибла двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер. 31-летняя немка скончалась в Пакистане при восхождении на пик Лайла (6096 м) в горной системе Каракорум. Дальмайер попала под камнепад, её напарница вызвала помощь, но из-за отдалённости района и неблагоприятных погодных условий спасатели не смогли прибыть достаточно быстро. Немецкая спортсменка завершила карьеру в биатлоне в 26 лет, потеряв мотивацию. Позже она занялась альпинизмом. В 2022 году парень Лауры также погиб в горах.