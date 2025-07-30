Губерниев вспомнил, как называл Дальмайер словами из песни Высоцкого

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал гибель двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер потерей для всей биатлонной семьи. «Голос российского биатлона» рассказал, какой запомнил немецкую спортсменку.

«Моя личная боль. Лаура — часть моей жизни, она стала звездой на моих глазах, комментировал все её победы. Она действительно проповедовала принцип, что лучше гор могут быть только горы. В эфире я её называл «альпинистка моя, скалолазка моя», как пел Владимир Высоцкий», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Комментатор отметил, что после завершения карьеры в биатлоне альпинизм стал для Дальмайер смыслом жизни.