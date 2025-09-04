Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 19:27

В Бразилии вратарь Пиксе умер во время матча после отбитого пенальти

Погибший вратарь Пиксе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fefuspaoficial

Погибший вратарь Пиксе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fefuspaoficial

В Бразилии на любительском турнире по мини-футболу погиб 33-летний вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе. Об этом сообщает CNN.

Трагедия произошла во время региональных соревнований в муниципалитете Аугусту-Корреа, расположенном в штате Пара. На решающем ударе с шестиметровой отметки голкипер отбил мяч грудью, после чего отправился к партнёрам по команде. Однако спустя несколько секунд спортсмен потерял сознание и рухнул на площадку.

Организаторы турнира сразу вызвали медицинскую помощь. Игрока доставили в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть. Точная причина случившегося пока официально не объявлена.

«С глубокой печалью мы узнали о смерти Антонио Эдсона дос Сантоса Соузы, спортсмена, который отметил свою карьеру самоотверженностью, талантом и командным духом. Его всегда будут помнить на корте и за его пределами, не только как образцового игрока, но и как особенного человека, который очаровывал всех», — говорится в заявлении федерации футзала штата Пара.

Заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский умер на 92-м году жизни
Заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский умер на 92-м году жизни

Ранее в США на 89-м году жизни скончался баскетболист, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации и олимпийский чемпион Джордж Равелинг. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжёлую болезнь, спортсмен оставался заметной фигурой в мире спорта.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Бразилия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar