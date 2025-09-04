В Бразилии вратарь Пиксе умер во время матча после отбитого пенальти

В Бразилии на любительском турнире по мини-футболу погиб 33-летний вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе. Об этом сообщает CNN.

Трагедия произошла во время региональных соревнований в муниципалитете Аугусту-Корреа, расположенном в штате Пара. На решающем ударе с шестиметровой отметки голкипер отбил мяч грудью, после чего отправился к партнёрам по команде. Однако спустя несколько секунд спортсмен потерял сознание и рухнул на площадку.

Организаторы турнира сразу вызвали медицинскую помощь. Игрока доставили в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть. Точная причина случившегося пока официально не объявлена.

«С глубокой печалью мы узнали о смерти Антонио Эдсона дос Сантоса Соузы, спортсмена, который отметил свою карьеру самоотверженностью, талантом и командным духом. Его всегда будут помнить на корте и за его пределами, не только как образцового игрока, но и как особенного человека, который очаровывал всех», — говорится в заявлении федерации футзала штата Пара.