Легенда баскетбола Джордж Равелинг умер на 89-м году жизни

На 89-м году жизни скончался Джордж Равелинг — легенда американского баскетбола, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и олимпийский чемпион. О его смерти сообщила пресс-служба лиги.

Долгое время Равелинг боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжёлую болезнь, он оставался заметной фигурой в мире спорта и продолжал общаться с коллегами и учениками.

Карьеру тренера он начал в 1972 году и работал с университетскими командами вплоть до 1994-го. В 1984 году входил в штаб сборной США, которая выиграла золото Олимпиады в Лос-Анджелесе. Позже он участвовал в подготовке национальной команды к Играм-1988 в Сеуле, где американцы завоевали бронзу. В 2015 году Равелинг был включён в Зал славы НБА.