Легенда баскетбола Джордж Равелинг умер на 89-м году жизни

В США скончался член Зала славы НБА и олимпийский чемпион Джордж Равелинг
Джордж Равелинг. Обложка © Wikipedia / University off Maryland
На 89-м году жизни скончался Джордж Равелинг — легенда американского баскетбола, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и олимпийский чемпион. О его смерти сообщила пресс-служба лиги.
Долгое время Равелинг боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжёлую болезнь, он оставался заметной фигурой в мире спорта и продолжал общаться с коллегами и учениками.
Карьеру тренера он начал в 1972 году и работал с университетскими командами вплоть до 1994-го. В 1984 году входил в штаб сборной США, которая выиграла золото Олимпиады в Лос-Анджелесе. Позже он участвовал в подготовке национальной команды к Играм-1988 в Сеуле, где американцы завоевали бронзу. В 2015 году Равелинг был включён в Зал славы НБА.
Ранее на 91-м году жизни скончался Имам Али Хабиб, первый олимпийский чемпион в истории Ирана. В 1956 году он завоевал золото по вольной борьбе на играх в Мельбурне, став национальным героем. Он также трижды становился чемпионом мира (1959, 1961, 1962) и выиграл золотую медаль на Азиатских играх 1958 года.