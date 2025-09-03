Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 05:16

Легенда баскетбола Джордж Равелинг умер на 89-м году жизни

В США скончался член Зала славы НБА и олимпийский чемпион Джордж Равелинг

Джордж Равелинг. Обложка © Wikipedia / University off Maryland

Джордж Равелинг. Обложка © Wikipedia / University off Maryland

На 89-м году жизни скончался Джордж Равелинг — легенда американского баскетбола, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и олимпийский чемпион. О его смерти сообщила пресс-служба лиги.

Долгое время Равелинг боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжёлую болезнь, он оставался заметной фигурой в мире спорта и продолжал общаться с коллегами и учениками.

Карьеру тренера он начал в 1972 году и работал с университетскими командами вплоть до 1994-го. В 1984 году входил в штаб сборной США, которая выиграла золото Олимпиады в Лос-Анджелесе. Позже он участвовал в подготовке национальной команды к Играм-1988 в Сеуле, где американцы завоевали бронзу. В 2015 году Равелинг был включён в Зал славы НБА.

Умер актёр из «Зелёной мили», прошедший путь от плотника до номинанта на «Оскар»
Умер актёр из «Зелёной мили», прошедший путь от плотника до номинанта на «Оскар»

Ранее на 91-м году жизни скончался Имам Али Хабиб, первый олимпийский чемпион в истории Ирана. В 1956 году он завоевал золото по вольной борьбе на играх в Мельбурне, став национальным героем. Он также трижды становился чемпионом мира (1959, 1961, 1962) и выиграл золотую медаль на Азиатских играх 1958 года.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar