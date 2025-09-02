Умер актёр из «Зелёной мили», прошедший путь от плотника до номинанта на «Оскар»

В одном из госпиталей Торонто в возрасте 73-лет скончался актёр Грэм Грин. Об этом сообщил New York Post, ссылаясь на слова официального представителя артиста.

Известный по ролям в «Зелёной миле» и «Танцах с волками», Грин, по словам близких, завершил тяжёлую битву с болезнью и теперь обрёл покой. В последние часы рядом с ним находилась супруга — Хилари Блэкмор. Конкретная причина смерти не была раскрыта.

Родился Грэм 22 июня 1952 года в индейской резервации Сикс-Нейшенс на территории Канады. Его экранный образ часто ассоциировался с глубиной коренных жителей Северной Америки. Дебют в кино состоялся в 1979 году в драматическом сериале «Великий детектив». Роль в культовом фильме «Танцы с волками» принесла ему номинацию на премию «Оскар» в 1990 году. Сам Грин рассказывал, что актёром стал совершенно случайно.

«Я начинал плотником, сварщиком, чертёжником, укладчиком ковров, гастрольным механиком и звукооператором. Случайно попал в актёрскую профессию и думал о ней так: «Эти люди оберегают меня от солнца, дают еду и воду, отводят туда, где я говорю то, что должен, а потом приводят обратно. Вот это да — жизнь как у собаки», — вспоминал актёр.