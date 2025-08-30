Голос героев «Игры престолов» Флавиу Бэк умер в 52 года от необычной болезни

Известный бразильский актёр и режиссёр дубляжа Флавиу Бэк скончался 25 августа 2025 года в возрасте 52 лет. Артист долго боролся с бактериальным целлюлитом, усугубляемым диабетом. Об этом сообщает бразильское издание Terra.

В публикации сообщается, что Бэк в конце 2022 года начал испытывать проблемы со зрением, отмечая размытость изображения. После проведения нескольких анализов врачи объяснили ему, что серьёзные проблемы со здоровьем вызваны диабетом. Бэку пришлось срочно пройти операцию, а его беспечное отношение к здоровью привело к катастрофическим последствиям, включая потерю зрения на левый глаз.

По информации издания, смерть актёра наступила в больнице Рио-де-Жанейро, где он находился на лечении. Бэк длительное время страдал от бактериального целлюлита, осложнённого диабетом. Хотя официальная причина смерти не раскрывается, коллеги актёра сообщили, что в последнее время его состояние было крайне тяжёлым.