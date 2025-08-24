Первый в истории Ирана олимпийский чемпион мира скончался в 94 года

На 95-м году жизни умер Имам Али Хабиби, первый олимпийский чемпион в истории Ирана, завоевавший золотую медаль по борьбе в 1956 году. Об этом сообщила пресс-служба Иранской федерации спортивной борьбы.

«Борцовское сообщество страны выражает соболезнования семье покойного», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне Хабиби победил в вольной борьбе в весовой категории до 67 кг, принеся Ирану первую золотую медаль. Он также трижды становился чемпионом мира (1959, 1961, 1962) и выиграл золотую медаль на Азиатских играх 1958 года.