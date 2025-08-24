Мессенджер MAX
Первый в истории Ирана олимпийский чемпион мира скончался в 94 года

Обложка © Wikipedia

На 95-м году жизни умер Имам Али Хабиби, первый олимпийский чемпион в истории Ирана, завоевавший золотую медаль по борьбе в 1956 году. Об этом сообщила пресс-служба Иранской федерации спортивной борьбы.

«Борцовское сообщество страны выражает соболезнования семье покойного», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне Хабиби победил в вольной борьбе в весовой категории до 67 кг, принеся Ирану первую золотую медаль. Он также трижды становился чемпионом мира (1959, 1961, 1962) и выиграл золотую медаль на Азиатских играх 1958 года.

Ранее во время соревнований по спортивному ориентированию 29-летний итальянский атлет Маттиа Дебертолис внезапно упал без сознания 8 августа. Ему была оказана срочная медицинская помощь, после чего спортсмена доставили в больницу, но через четыре дня он скончался, несмотря на усилия врачей.

Милена Скрипальщикова
