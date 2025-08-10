Встреча Путина и Трампа
10 августа, 02:36

Два боксёра скончались от травм после турнира в Японии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

После турнира в Японии погибли два боксёра — Сигётоси Котари и Хиромаса Уракава. Оба получили травмы на ринге. Им было по 28 лет. Об этом сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в соцсети Х.

Котари после боя перенёс срочную операцию из-за субдуральной гематомы. Однако вскоре всё же скончался из-за повреждений. Уракава умер после боя в Токио против соотечественника Едзи Сайто. Поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Эта душераздирающая новость пришла после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою в том же карде», — указано в сообщении организаторов.

Жена бойца UFC Кочевника за рулём джипа угробила двух подруг и покалечила трёхлетнего сына

Также известно, что Котари и Уракава встречались на ринге в апреле прошлого года. Тогда победу одержал Уракава. После случившегося Японская боксерская комиссия объявила, что все титульные бои Восточной и Тихоокеанской боксёрской федерации (OPBF) теперь будут проходить в 10 раундов вместо 12.

Ранее Life.ru рассказывал, как в летнем лагере в Калининградской области скончался 17-летний спортсмен. Инцидент произошёл в Светлогорске. На территории детского учреждения парень неожиданно потерял сознание, а его кожа приобрела синий оттенок.

Лия Мурадьян
