Жена бойца UFC Кочевника за рулём джипа угробила двух подруг и покалечила трёхлетнего сына

В Жамбылской области Казахстана супруга известного бойца UFC Шавката Рахмонова Гулайым устроила смертельное ДТП на трассе Алматы — Екатеринбург, не справившись с управлением. С женщиной в машине были её трёхлетний сын и подруги. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, два человека скончались на месте.

Место ДТП в Казахстане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jagdaikz

«27 июля 2025 года в 08:50 на 299-м км автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства», — уточнили в Департаменте полиции Жамбылской области.

В результате аварии на месте погибла 39-летняя женщина, ещё одна 35-летняя пассажирка скончалась по пути в больницу. Сама Гулайым Рахмонова и её сын получили травмы средней тяжести, их госпитализировали. Полиция начала расследование по факту ДТП. Если вина супруги спортсмена будет доказана, то ей грозит до 10 лет тюрьмы по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас женщина с сыном находятся в травматологическом отделении с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга.

Шавкат Рахмонов — казахстанский боец UFC в полусреднем весе, поклонники знают его под именем Номад, что значит Кочевник. На его счету 19 побед, мужчина стал первым казахстанцем в UFC и выиграл M-1 Global.