Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белоруссии

В Брестской области Белоруссии микроавтобус Mercedes с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, семеро человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Место ДТП маршрутного такси в Брестской области. Видео © Telegram / МВД Беларуси

«47-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, двигался по маршруту Иваново — Гродно. По предварительной информации, при выполнении обгона мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась», — указано в сообщении МВД.

Семь пассажиров доставлены в Ивановскую районную больницу с сочетанными травмами: черепно-мозговыми повреждениями, переломами, ушибами и рваными ранами. Шесть человек госпитализированы (пятеро — в травматологию, один — в реанимацию), седьмой направлен на амбулаторное лечение. На место оперативно выехали три бригады скорой помощи и следственная группа.

Авария произошла на 465-м км трассы М-10. Медики провели экстренную диагностику с привлечением травматологов, рентгенологов и специалистов УЗИ.