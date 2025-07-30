В российском регионе подросток-спортсмен неожиданно умер в летнем лагере

В летнем лагере в Калининградской области скончался 17-летний спортсмен. Как сообщает сайт MK.Ru, подросток мог умереть из-за отравления токсичными веществами.

Инцидент произошёл в Светлогорске. На территории детского учреждения 17-летний парень неожиданно потерял сознание, а его кожа приобрела синий оттенок. Несмотря попытки его реанимировать, спортсмен скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало то, что погибший вдохнул неизвестный газ и отравился токсичными веществами.

Уточняется, что об обстоятельствах смерти станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. Региональный следственный комитет проводит расследование. Вместе с тем семье погибшего представители Министерства образования выразили глубокие соболезнования.