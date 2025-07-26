Дети массово слегли с инфекцией уже в четвёртом саратовском лагере

В Саратовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции в детском лагере «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина». Об этом сообщило в телеграм-канале региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты уже проводят проверку питьевой воды, провизии, воды в бассейне, а также взяты анализы у сотрудников учреждения.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина», расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование... По результатам исследования биологического материала от заболевших и контактных выявлена РНК норовируса», — уточнили в ведомстве.

Сейчас лагерю предписано провести противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательную дезинфекцию, а также обеспечить отсутствие контакта между здоровыми и заболевшими детьми.

Это четвёртый за два месяца лагерь, где заболели дети. 18 июля с признаками острой кишечной инфекции в медучреждение обратились семь воспитанников и два работника «Орлёнка». 24 июня в лагере «Дубки» из-за норовируса были госпитализированы шесть человек, а 11 июня норовирусную инфекцию обнаружили у 11 детей и четырёх взрослых в детском лагере «Огонёк».