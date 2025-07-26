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Регион
26 июля, 15:11

Дети массово слегли с инфекцией уже в четвёртом саратовском лагере

Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в детлагере под Саратовом

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Саратовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции в детском лагере «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина». Об этом сообщило в телеграм-канале региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты уже проводят проверку питьевой воды, провизии, воды в бассейне, а также взяты анализы у сотрудников учреждения.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина», расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование... По результатам исследования биологического материала от заболевших и контактных выявлена РНК норовируса», — уточнили в ведомстве.

Сейчас лагерю предписано провести противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательную дезинфекцию, а также обеспечить отсутствие контакта между здоровыми и заболевшими детьми.

Это четвёртый за два месяца лагерь, где заболели дети. 18 июля с признаками острой кишечной инфекции в медучреждение обратились семь воспитанников и два работника «Орлёнка». 24 июня в лагере «Дубки» из-за норовируса были госпитализированы шесть человек, а 11 июня норовирусную инфекцию обнаружили у 11 детей и четырёх взрослых в детском лагере «Огонёк».

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Ранее сообщалось, что в детском лагере «Алёнушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 28 детей.

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Татьяна Миссуми
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