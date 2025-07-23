В Петербурге трёхлетняя девочка разорвала селезёнку во время прогулки в детсаду

СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детсаду под Оренбургом

СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детсаду под Оренбургом

Ранее сообщалось, что на Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе.