В Петербурге трёхлетняя девочка разорвала селезёнку во время прогулки в детсаду
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Трёхлетняя петербурженка госпитализирована с разрывом селезёнки после инцидента, произошедшего утром на территории детского сада № 93 в Красногвардейском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам заведующей детским садом, девочка получила травму, когда неудачно оперлась на бортики горки. После инцидента ребёнок пожаловался на сильную боль. Сотрудники учреждения незамедлительно вызвали скорую помощь. У ребёнка диагностировано кровоизлияние в брюшной полости, состояние малышки оценивается как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что на Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе.