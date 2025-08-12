Упал в обморок и не очнулся: На Всемирных играх внезапно умер молодой спортсмен из Италии

Трагическое событие омрачило торжество спорта — Всемирные игры, проходящие в Китае. В ходе соревнований по спортивному ориентированию скончался 29-летний итальянский атлет Маттиа Дебертолис. Во время прохождения дистанции 8 августа он внезапно упал без чувств и больше не пришёл в себя, сообщает Би-би-си.

Спортсмену в срочном порядке была оказана медицинская помощь, после чего Дебертолиса доставили в больницу. Несмотря на все старания медиков, через четыре дня он умер.

«Не могу выразить, как я опечален этой трагедией», — высказался в связи со смертью атлета президент Международной федерации спортивного ориентирования (IOF) Том Холлоуэлл.

Детали и причины смерти итальянского спортсмена не уточняются.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года. В этом году соревнования проходят в китайском Чэнду.