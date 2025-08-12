Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 10:14

Упал в обморок и не очнулся: На Всемирных играх внезапно умер молодой спортсмен из Италии

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер на Всемирных играх в Китае в 29 лет

Маттиа Дебертолис. Обложка © ТАСС / Aron Broman

Трагическое событие омрачило торжество спорта — Всемирные игры, проходящие в Китае. В ходе соревнований по спортивному ориентированию скончался 29-летний итальянский атлет Маттиа Дебертолис. Во время прохождения дистанции 8 августа он внезапно упал без чувств и больше не пришёл в себя, сообщает Би-би-си.

Спортсмену в срочном порядке была оказана медицинская помощь, после чего Дебертолиса доставили в больницу. Несмотря на все старания медиков, через четыре дня он умер.

«Не могу выразить, как я опечален этой трагедией», — высказался в связи со смертью атлета президент Международной федерации спортивного ориентирования (IOF) Том Холлоуэлл.

Детали и причины смерти итальянского спортсмена не уточняются.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года. В этом году соревнования проходят в китайском Чэнду.

Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов умер в 63 года

Ранее стало известно, что аргентинская боксёрша Алехандра Оливерас, экс-чемпионка мира в четырёх весовых категориях, скончалась в возрасте 47 лет. Причиной трагедии стал ишемический инсульт.

Ольга Сливченко
