Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 20:53

Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов умер в 63 года

Владимир Попов. Обложка © wikimedia.org

Владимир Попов. Обложка © wikimedia.org

Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Омской области.

Бывший спортсмен ушёл из жизни в Омске. Причины смерти не уточняются. Федерация выразила соболезнования родным Попова. Прощание назначили на 5 августа.

Умер народный артист РСФСР и режиссёр Юрий Ерёмин
Умер народный артист РСФСР и режиссёр Юрий Ерёмин

Попов был заслуженным мастером спорта СССР. На его счету бронзовая медаль Олимпиады-1988, два титула чемпиона Европы и два титула чемпиона СССР. По окончании спортивной карьеры он трудился тренером в Швеции и Австралии, прежде чем вернуться в Россию.

Ранее в возрасте 70 лет скончался Илья Гульев, президент Федерации восточного боевого единоборства России и глава объединённой организации «Сётокан» (USKO) РФ. Он стал одним из основателей карате в СССР.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar