Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов умер в 63 года
Владимир Попов. Обложка © wikimedia.org
Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Омской области.
Бывший спортсмен ушёл из жизни в Омске. Причины смерти не уточняются. Федерация выразила соболезнования родным Попова. Прощание назначили на 5 августа.
Попов был заслуженным мастером спорта СССР. На его счету бронзовая медаль Олимпиады-1988, два титула чемпиона Европы и два титула чемпиона СССР. По окончании спортивной карьеры он трудился тренером в Швеции и Австралии, прежде чем вернуться в Россию.
Ранее в возрасте 70 лет скончался Илья Гульев, президент Федерации восточного боевого единоборства России и глава объединённой организации «Сётокан» (USKO) РФ. Он стал одним из основателей карате в СССР.