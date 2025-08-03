Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов умер в 63 года

Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Омской области.

Бывший спортсмен ушёл из жизни в Омске. Причины смерти не уточняются. Федерация выразила соболезнования родным Попова. Прощание назначили на 5 августа.

Попов был заслуженным мастером спорта СССР. На его счету бронзовая медаль Олимпиады-1988, два титула чемпиона Европы и два титула чемпиона СССР. По окончании спортивной карьеры он трудился тренером в Швеции и Австралии, прежде чем вернуться в Россию.