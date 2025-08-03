Умер один из основателей карате в СССР

В возрасте 70 скончался президент Федерации восточного боевого единоборства (ВБЕ) России, глава объединённой организации «Сётокан» (USKO) РФ Илья Гульев. Как сообщили в пресс-службе Российского союза боевых искусств (РСБИ), он был одним из основателей карате в СССР.

«Илья Леонидович — один из основателей карате в СССР, в 1970-х годах прошлого века он привёз в нашу страну стиль сётокан, прикладывал титанические усилия для развития сётокан в России и за рубежом. Российский союз боевых искусств выражает глубокие соболезнования родным и близким Ильи Леонидовича», — говорится в сообщении.

Илья Гульев родился 11 июля 1955 года в городе Москва. С детства он начал заниматься спортом, посещая секцию самбо в клубе «Динамо». В 12 лет он занял III место на Первенстве города. Через год Гульев начал осваивать сётокан в бразильском городе Рио-де-Жанейро под руководством японского мастера.

В 1977 году Гульев сновал в Москве первый в стране клуб сётокан «Кобу-Кан», а в следующем году — Всесоюзную школу «Сётокан каратэ-до». За время своей тренерской деятельности он подготовил несколько тысяч спортсменов и свыше 500 инструкторов-тренеров. Благодаря его мастерству сборные команды федерации и сборная России завоевали 202 медали, из которых 66 золотых.