Экс-чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас умерла после инсульта в 47 лет

Бывшая чемпионка мира по боксу в четырёх весовых категориях аргентинка Алехандра Оливерас скончалась 28 июля в возрасте 47 лет. Как сообщает издание La Voz, спортсменка была госпитализирована 14 числа в больницу Санта-Фе из-за ишемического инсульта.

Оливерас дважды становилась чемпионкой мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и завоевала титулы Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO). В своей профессиональной карьере она одержала 33 победы, из которых 16 – нокаутом, а также имеет три поражения и две ничьи.