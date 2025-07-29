Экс-чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас умерла после инсульта в 47 лет
Алехандра Оливерас. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alejandra Locomotora Oliveras
Бывшая чемпионка мира по боксу в четырёх весовых категориях аргентинка Алехандра Оливерас скончалась 28 июля в возрасте 47 лет. Как сообщает издание La Voz, спортсменка была госпитализирована 14 числа в больницу Санта-Фе из-за ишемического инсульта.
Оливерас дважды становилась чемпионкой мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и завоевала титулы Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO). В своей профессиональной карьере она одержала 33 победы, из которых 16 – нокаутом, а также имеет три поражения и две ничьи.
Ранее Life.ru писал, что бывший чемпион мира по боксу Дуайт Мухаммед Кави скончался на 73-м году жизни. Последние пять лет экс-спортсмен боролся с деменцией.