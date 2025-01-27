В подмосковном СИЗО умер полковник МВД, арестованный по делу «киллеров-спецназовцев»

В подмосковном СИЗО скончался отставной полковник МВД и экс-замглавы города Озёры Анатолий Камышов, арестованный в рамках дела так называемой банды спецназовцев. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает сайт МК.ru.

По информации журналистов, 68-летний Камышов умер в СИЗО-4 вчера вечером. Он скончался в своей камере из-за острой сердечной недостаточности, врачи оказались бессильны ему помочь.

Арестован он был в ноябре 2024 года по подозрению в причастности к убийству главы администрации Озёрского района Московской области в 2002 году, которого взорвали в машине вместе с женой.