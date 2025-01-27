Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 06:55

В подмосковном СИЗО умер полковник МВД, арестованный по делу «киллеров-спецназовцев»

Обвиняемый в убийстве главы Озерского района полковник МВД Камышов умер в СИЗО

В подмосковном СИЗО скончался отставной полковник МВД и экс-замглавы города Озёры Анатолий Камышов, арестованный в рамках дела так называемой банды спецназовцев. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает сайт МК.ru.

По информации журналистов, 68-летний Камышов умер в СИЗО-4 вчера вечером. Он скончался в своей камере из-за острой сердечной недостаточности, врачи оказались бессильны ему помочь.

Арестован он был в ноябре 2024 года по подозрению в причастности к убийству главы администрации Озёрского района Московской области в 2002 году, которого взорвали в машине вместе с женой.

Пожар в ростовском СИЗО-1 уничтожил около десяти личных дел заключённых
Пожар в ростовском СИЗО-1 уничтожил около десяти личных дел заключённых

Как уже писал Life.ru, в числе подозреваемых в рамках дела «банды спецназовцев» — 11 человек, которых обвиняют в совершении множества заказных убийств, покушений и похищений. Некоторые фигуранты уже признали свою вину. 23 января Басманный суд Москвы постановил арестовать Олега Рамазанова по ходатайству следователя ГСУ СКР. Он обвиняется в организации ряда особо тяжких преступлений, которые по его заказу совершала банда

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar