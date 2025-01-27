Пожар в ростовском СИЗО-1 уничтожил около десяти личных дел заключённых

По предварительным данным, одна из сотрудниц изолятора не выключила рубильник в электрощитке перед уходом со смены. В итоге проводка не выдержала напряжения, короткое замыкание привело к хлопку с последующим пожаром. Огонь уничтожил около десяти личных дел заключённых.