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Регион
27 января, 06:12

Пожар в ростовском СИЗО-1 уничтожил около десяти личных дел заключённых

При взрыве и возгорании в ростовском СИЗО-1 сгорели личные дела некоторых заключённых, пишет SHOT.

По предварительным данным, одна из сотрудниц изолятора не выключила рубильник в электрощитке перед уходом со смены. В итоге проводка не выдержала напряжения, короткое замыкание привело к хлопку с последующим пожаром. Огонь уничтожил около десяти личных дел заключённых.

ФСИН подтвердила ЧП в скандальном ростовском СИЗО, где пировали «‎Цапок» и экс-министр Майер
ФСИН подтвердила ЧП в скандальном ростовском СИЗО, где пировали «‎Цапок» и экс-министр Майер

Ранее стало известно, что в ростовском СИЗО-1 прогремел взрыв в кабинете сисадмина, где находится главный компьютер. По предварительным данным, причиной могла стать некачественная проводка. На тот момент там находились два сотрудника колонии, однако сейчас с ними всё в порядке. К слову, именно в этом СИЗО член краснодарской банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал пиры. Он вместе с экс-министром ЖКХ региона Майером ел красную икру, смотрел телевизор и каждую неделю ходил в баню. Затем в колонии произошёл захват заложников, из-за чего «Цапка» этапировали.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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