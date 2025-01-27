ФСИН подтвердила ЧП в скандальном ростовском СИЗО, где пировали «‎Цапок» и экс-министр Майер

В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошло возгорание. В ГУ ФСИН по Ростовской области поспешили сообщить, что пострадавших нет.

«Сегодня в СИЗО-1 произошло возгорание в одном из помещений административного здания площадью около 5 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе управления.