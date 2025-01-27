ФСИН подтвердила ЧП в скандальном ростовском СИЗО, где пировали «Цапок» и экс-министр Майер
ФСИН подтвердила данные о пожаре в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошло возгорание. В ГУ ФСИН по Ростовской области поспешили сообщить, что пострадавших нет.
«Сегодня в СИЗО-1 произошло возгорание в одном из помещений административного здания площадью около 5 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе управления.
Огонь уже удалось потушить благодаря сотрудникам пожарной части при учреждении, а также прибывшим на вызов огнеборцам. В результате возгорания никто не погиб, пострадавших тоже нет, колония вновь работает в штатном режиме. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в ростовском СИЗО-1 прогремел взрыв в кабинете сисадмина, где находится главный компьютер. По предварительным данным, причиной могла стать некачественная проводка. На тот момент там находились два сотрудника колонии, однако сейчас с ними всё в порядке. К слову, именно в этом СИЗО член краснодарской банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал пиры. Он вместе с экс-министром ЖКХ региона Майером ел красную икру, смотрел телевизор и каждую неделю ходил в баню. Затем в колонии произошёл захват заложников, из-за чего «Цапка» этапировали.
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