Эпицентр взрыва в ростовском СИЗО-1 находился в кабинете сисадмина

Эпицентр взрыва в ростовском СИЗО-1 был в кабинете сисадмина. По сведениям SHOT, после хлопка в кабинете, где находится главный компьютер, начался пожар.

Предварительной причиной ЧП могла стать плохо сделанная проводка. Около двух лет назад в этом же здании взорвался электрощиток, после чего, по некоторым данным, проводку не привели в нормальное состояние. В корпусе в момент ЧП находилось только двое сотрудников, они не пострадали. Заключённых там не было, пожар уже потушили.