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27 января, 05:19

Эпицентр взрыва в ростовском СИЗО-1 находился в кабинете сисадмина

SHOT: Взрыв мог произойти в кабинете сисадмина ростовского СИЗО-1 из-за проводки

Эпицентр взрыва в ростовском СИЗО-1 был в кабинете сисадмина. По сведениям SHOT, после хлопка в кабинете, где находится главный компьютер, начался пожар.

Предварительной причиной ЧП могла стать плохо сделанная проводка. Около двух лет назад в этом же здании взорвался электрощиток, после чего, по некоторым данным, проводку не привели в нормальное состояние. В корпусе в момент ЧП находилось только двое сотрудников, они не пострадали. Заключённых там не было, пожар уже потушили.

Как уже писал Life.ru, взрыв с последующим возгоранием раздался на территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в ночь на 27 января.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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