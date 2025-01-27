Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 05:05

Взрыв прогремел в скандальном ростовском СИЗО-1

SHOT сообщил о взрыве в СИЗО-1 в Ростове

Взрыв с последующим возгоранием раздался на территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в ночь на 27 января. Об этом стало известно SHOT.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники МЧС и МВД. Информации о точных причинах взрыва и пострадавших пока нет.

Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани
Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани

Напомним, что СИЗО-1 ранее неоднократно попадал в эпицентры скандалов. Так, в декабре сотрудник изолятора за деньги водил женщин в мужские камеры, а совсем недавно там же заключённые сделали подкоп и пытались совершить побег.

Обложка ©

Shutterstok / FOTODOM / Serhii Yushkov

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФСИН России
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar