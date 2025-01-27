Взрыв прогремел в скандальном ростовском СИЗО-1
SHOT сообщил о взрыве в СИЗО-1 в Ростове
Взрыв с последующим возгоранием раздался на территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в ночь на 27 января. Об этом стало известно SHOT.
К месту ЧП выдвинулись сотрудники МЧС и МВД. Информации о точных причинах взрыва и пострадавших пока нет.
Напомним, что СИЗО-1 ранее неоднократно попадал в эпицентры скандалов. Так, в декабре сотрудник изолятора за деньги водил женщин в мужские камеры, а совсем недавно там же заключённые сделали подкоп и пытались совершить побег.
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Shutterstok / FOTODOM / Serhii Yushkov