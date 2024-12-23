Девочки интересуют? Сотрудник скандального ростовского СИЗО-1 за деньги скрашивал досуг осуждённым

Сотрудник скандально известного ростовского СИЗО-1 за деньги водил дам из женского блока в мужские камеры, получая за каждую подобную службу около 100 тысяч рублей.





Как сообщает SHOT, 29-летнего Александра С. задержали на рабочем месте. По версии следствия, он регулярно приводил различных девушек для «смотрящего» — заключённого Артура Г., отбывающего наказание за разбой и вымогательство. Кроме того, Александр прикрывал незаконную продажу мобильных телефонов и сим-карт прямо на территории СИЗО, за что получал часть дохода от Артура.

Телефоны, сим-карты и провода. Фото © SHOT

Согласно источникам, Артур Г. считал себя близким к «ворам в законе», имел авторитет среди других заключённых и был назначен «смотрящим» в учреждении.

На подозрительное поведение молодого сотрудника обратили внимание ещё летом после проверок, связанных с инцидентом по захвату заложников в ростовском изоляторе. Тогда выяснили, что заключённые могли покупать в камеры запрещённые предметы, такие как ножи (по цене 5 тысяч рублей), сим-карты и телефоны (кнопочные за 10 тысяч рублей, сенсорные за 25 тысяч). Предположительно, Александра сдали его коллеги, которые после инцидента остаются под домашним арестом.

В настоящее время следователи детально рассматривают ситуацию, а знакомые Александра уже начали сбор средств на адвоката. Артура перевели в другую камеру и теперь он находится в Новочеркасске.