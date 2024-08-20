"Цапка" Цеповяза этапировали из ростовского СИЗО-1 после захвата заложников

Захват заложников в ростовском СИЗО-1 помешал роскошному "отпуску" члену банды "Цапков" Вячеслава Цеповяза, сидевшего в изоляторе. По данным SHOT, сразу после громкого инцидента, когда в учреждении начались масштабные проверки и увольнения, арестанта этапировали в колонию.

На момент захвата Цеповяз находился в изоляторе уже более двух лет. Причём каждый год он продлевал срок пребывания, дабы подольше наслаждаться жизнью с плазменным телевизором и красной икрой.

После ЧП начались массовые проверки и громкие увольнения: врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева, начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 Константина Гороха и других сотрудников. Досталось и любителю крабов Цеповязу — его оперативно перевели в колонию. По данным SHOT, с 2019 года он находился в омской ИК-6 и дважды ходатайствовал о переводе из сибирской колонии поближе к дому и родным местам — в Краснодарский край. Оба раза ему было отказано.