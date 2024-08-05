Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 06:03

Врио начальника ростовского СИЗО-1 уволили, на него завели дело

На врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева завели уголовное дело

Уголовное дело по статье "Халатность" завели на временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева. Его уволили со службы без права на восстановление и лишили "корочки" работника ФСИН, сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Роман Заболотнев. Фото © SHOT

Роман Заболотнев. Фото © SHOT

После происшествия, когда террористы захватили изолятор, Заболотнева просто отстранили от должности на время следствия. Известно, что сразу после инцидента, временный начальник якобы сломал ногу и был на больничном. В прошлую пятницу он всё-таки вышел на службу и сразу же был уволен. По статье о "Халатности" ему может грозить до трёх месяцев ареста.

Врио начальника ростовского СИЗО-1 отстранили от работы на время следствия
Врио начальника ростовского СИЗО-1 отстранили от работы на время следствия

Напомним, 16 июня шесть заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже стало известно, что один боевик выжил, им оказался Даниил Камнев. На допросе он в подробностях рассказал следствию, как с подельниками получил оружие, находясь в камере. В этом способствовали сотрудники СИЗО за определённую плату.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
  • Новости
  • ФСИН России
  • Происшествия
  • Общество
  • Криминал
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров