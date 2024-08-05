Врио начальника ростовского СИЗО-1 уволили, на него завели дело

Уголовное дело по статье "Халатность" завели на временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева. Его уволили со службы без права на восстановление и лишили "корочки" работника ФСИН, сообщает SHOT со ссылкой на источники.

После происшествия, когда террористы захватили изолятор, Заболотнева просто отстранили от должности на время следствия. Известно, что сразу после инцидента, временный начальник якобы сломал ногу и был на больничном. В прошлую пятницу он всё-таки вышел на службу и сразу же был уволен. По статье о "Халатности" ему может грозить до трёх месяцев ареста.