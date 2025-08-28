Во Владимире суд арестовал мэра города Дмитрия Наумова

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что Наумов взят под стражу до 25 октября.

Дмитрию Наумову 45 лет. Пост мэра Владимира он занимает с 2022 года. До этого работал в должности главы администрации Гороховецкого района. Официально подробности дела не разглашались, но СМИ узнали, что оно связано с кладбищенскими махинациями.