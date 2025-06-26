Проходят обыски: В Сургуте задержаны директор депимущества и экс-заммэра

Силовики задержали директора департамента имущественных отношений администрации Сургута (ХМАО) Алексея Дворникова, а также экс-вице-мэра города Виталия Шарова, сообщает URA.ru со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

26 квартир, 10 самолётов и свой газопровод. Как поднялся сургутский депутат из ЛДПР и почему он забывает про налоги

26 квартир, 10 самолётов и свой газопровод. Как поднялся сургутский депутат из ЛДПР и почему он забывает про налоги

Ранее в Сургуте произошёл ещё один политический скандал. Депутат городской думы Евгений Барсов предложил пенсионерам брать подработки на автомойке. Он отметил, что когда посещал мойки, ни разу не встречал там работающих пожилых людей. Позже депутату пришлось отвечать на критику и объяснять, откуда у него 29 квартир.