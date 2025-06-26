Проходят обыски: В Сургуте задержаны директор депимущества и экс-заммэра
В Сургуте задержали экс-вице-мэра Шарова и сотрудника администрации Дворникова
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Силовики задержали директора департамента имущественных отношений администрации Сургута (ХМАО) Алексея Дворникова, а также экс-вице-мэра города Виталия Шарова, сообщает URA.ru со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.
«В самом здании администрации на улице Восход 4 прошли выемки документов», — подчеркнул источник издания.
Уточняется, что Шаров покинул городскую администрацию летом минувшего года. Замглавы курировал блок департамента имущественных отношений. В мэрии Сургута подтвердили проведение следственных мероприятий. Сотрудники рассказали журналистам, что оказывают всестороннюю помощь силовикам.
Ранее в Сургуте произошёл ещё один политический скандал. Депутат городской думы Евгений Барсов предложил пенсионерам брать подработки на автомойке. Он отметил, что когда посещал мойки, ни разу не встречал там работающих пожилых людей. Позже депутату пришлось отвечать на критику и объяснять, откуда у него 29 квартир.