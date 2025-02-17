Предложивший пенсионерам работать на мойке депутат ответил на хейт и раскрыл, откуда у него 29 квартир
Депутат думы Сургута Барсов готов стать автомойщиком после хейта в соцсетях
Депутат Барсов. Обложка © Сайт Думы Сургута
Депутат думы Сургута Евгений Барсов, предложивший пенсионерам работать на бензоколонках, заявил о готовности поработать автомойщиком после хейта в соцсетях. Об этом сообщает Ura.ru.
«Ответ Чемберлену. Не слабо! Иду мыть машины», — заявил парламентарий на своём YouTube-канале, добавив, что его слова во время прошлого выступления передали неправильно, исказив смысл.
Также он отметил, что источником его богатств, в том числе 29 квартир и 10 спортивных самолётов, является продажа строительной фирмы в 2016 году. При этом он пожаловался, что весь доход с квартир, которых осталось 13, уходит на содержание авиабазы.
Семья богатейшего депутата Сургута является амбассадорами самолётного спорта в ХМАО. Сын парламентария Иван руководит единственной в РФ женской пилотажной группой. А сам Барсов-старший является президентом окружной федерации малой авиации.
Напомним, предприниматель и депутат городской думы Сургута Евгений Барсов ранее предложил пенсионерам брать подработки на автомойке. Он отметил, что когда посещал мойки, ни разу не встречал работающих там пожилых людей.