Владеющий 29 квартирами и 10 самолётами депутат объяснил пенсионерам, как и где им заработать на еду

Предприниматель и депутат городской думы Сургута Евгений Барсов, у которого в собственности 10 спортивных самолётов и 29 квартир, предложил пенсионерам брать подработки на автомойке. Этим советом он поделился на личном ютуб-канале.

«Для тех, кто боится остаться без работы или без средств к существованию <...> Идите на мойку. На мойках можно заработать», — предложил депутат.

Он добавил, что когда посещал автомойки, ни разу не встречал работающих там пожилых людей. При этом, по его же словам, такого дохода хватит на еду.

Кстати, как пишет «Газета.ru», сайте городской думы Сургута можно ознакомиться с декларацией о доходах Барсова за 2018 год. В ней указаны 10 спортивных самолётов, 29 квартир (минимальная площадь — 42 квадратных метра, остальные больше), несколько земельных участков. В графе годовой доход значится сумма в 33,5 миллиона рублей.