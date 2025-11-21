Экс-мэра Сочи Копайгородского обвинили во взятках на 248 млн рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. По версии следствия, с марта 2022 по май 2024 года чиновник с помощью жены получил 248 млн рублей от бизнесменов за «покровительство» и создание выгодных условий для их компаний. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие утверждает, что деньги легализовали через покупку недвижимости. Кроме того, Копайгородскому вменяют хищение двух земельных участков стоимостью не менее 26 млн рублей, которые были оформлены на его жену и доверенное лицо.

Жене бывшего мэра также предъявили обвинения в посредничестве во взяточничестве, легализации преступных доходов и давлении на свидетелей. По материалам дела, в 2024 году она угрожала одному свидетелю, вынуждая его дать ложные показания, а затем через помощника мужа передала другому 500 тыс. рублей за молчание. Сам помощник также проходит обвиняемым.