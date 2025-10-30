В ходе обысков у Копайгородских изъяли бриллиант и коллекцию часов на 45 млн руб

В ходе обысков объектов недвижимости бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены правоохранители изъяли драгоценный камень массой 2 карата, дорогие вина и коллекцию наручных часов почти на 45 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, в доход государства были обращены: бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей и вина Romanee-Conti урожая 2006 года и Petrus Pomerol урожая 2017 года на общую сумму 4,2 млн рублей за шесть бутылок. Кроме того, оценка коллекции вин экспертов составила чуть менее 8 млн рублей.

Стоимость коллекции наручных часов превышает 45 млн рублей. Среди женских экземпляров выделяются Patek Philippe Geneve за 14 млн рублей, среди мужских — Breguet 775 за 10 млн рублей. В момент задержания у Алексея были изъяты Panerai стоимостью около 850 тыс. рублей. Всего обнаружено более двадцати пар часов.

А адвокат Копайгородских заявил, что спорные объекты декларировались до брака. А претензии Генпрокуратуры отсутствовали как до занятия Алексеем должности градоправителя Сочи, так и после. Защитник также назвал чрезмерным изъятие «единственного жилья» у трёх несовершеннолетних детей чиновника.

А ранее в ходе обысков у Копайгородского были обнаружены и изъяты крупные суммы денег, а также валюта. В общей сложности следственные органы изъяли 62 млн рублей, 2,1 тыс. евро и 40 тыс. долларов США. Сейчас устанавливается происхождение денежных средств. Следствие выясняет возможную причастность экс-чиновника и его родственников к другим экономическим преступлениям.