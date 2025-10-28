Обвиняемый в коррупции экс-замминистра обороны Попов стал передвигаться на ходунках

Обвиняемый в коррупции бывший замглавы Минобороны России Павел Попов использует для передвижения ходунки и жалуется на плохое здоровье. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента из 235-го гарнизонного военного суда, где сегодня было предварительное слушание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-чиновника.

Адвокат Денис Сагач неоднократно сообщал прессе о плохом самочувствии своего подзащитного. Несмотря на это, Попова вернули из московской больницы в тюремное учреждение, проигнорировав его «тяжёлое состояние и потребность в сложной реабилитации после операций». Защита настаивает на необходимости проведения МРТ, КТ и других обследований для Попова, а также на решении вопроса о дальнейшей судьбе металлоконструкции в его позвоночнике. Изначально Попов был госпитализирован из-за обострения хронического заболевания.

По решению суда, Попов останется под арестом ещё шесть месяцев.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов вместе с другими должностными лицами участвовал во внесении заведомо ложных сведений в документацию о строительных работах в парке «Патриот», что позволило совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Общая сумма взяток, как утверждается, достигла 45 миллионов рублей.

Ранее бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Одинцовский городской суд установил, что Ахмедов организовал незаконное строительство дома и других объектов на участке экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова.