Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 12:45

Обвиняемый в коррупции экс-замминистра обороны Попов стал передвигаться на ходунках

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обвиняемый в коррупции бывший замглавы Минобороны России Павел Попов использует для передвижения ходунки и жалуется на плохое здоровье. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента из 235-го гарнизонного военного суда, где сегодня было предварительное слушание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-чиновника.

Адвокат Денис Сагач неоднократно сообщал прессе о плохом самочувствии своего подзащитного. Несмотря на это, Попова вернули из московской больницы в тюремное учреждение, проигнорировав его «тяжёлое состояние и потребность в сложной реабилитации после операций». Защита настаивает на необходимости проведения МРТ, КТ и других обследований для Попова, а также на решении вопроса о дальнейшей судьбе металлоконструкции в его позвоночнике. Изначально Попов был госпитализирован из-за обострения хронического заболевания.

По решению суда, Попов останется под арестом ещё шесть месяцев.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов вместе с другими должностными лицами участвовал во внесении заведомо ложных сведений в документацию о строительных работах в парке «Патриот», что позволило совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Общая сумма взяток, как утверждается, достигла 45 миллионов рублей.

Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию
Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

Ранее бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Одинцовский городской суд установил, что Ахмедов организовал незаконное строительство дома и других объектов на участке экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar