Экс-директору парка Патриот вынесли приговор в день 44-й годовщина свадьбы

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Решение вынес Одинцовский городской суд, сообщает корреспондент Life.ru из зала заседаний. Суд установил, что Ахмедов организовал незаконное строительство дома и других объектов на участке экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова.

«Назначить Ахмедову общий срок наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей», — говорится в приговоре суда.

Экс-директору парка «Патриот» дали 5 лет за мошенничество и подлог. Видео © Life.ru

Обвинение доказало, что экс-руководитель совершил мошенничество в особо крупном размере и фальсифицировал служебные документы. Дело связано со злоупотреблениями при использовании земель, подконтрольных Минобороны. В своём последнем слове обвиняемый попросил прощения у коллектива парка и у своей супруги, с которой у него сегодня 44-я годовщина свадьбы. После вынесения приговора он успел коротко обнять жену.