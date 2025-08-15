Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:35

Экс-директору парка Патриот вынесли приговор в день 44-й годовщина свадьбы

Экс-директору парка Патриот дали 5 лет за мошенничество и подлог

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Решение вынес Одинцовский городской суд, сообщает корреспондент Life.ru из зала заседаний. Суд установил, что Ахмедов организовал незаконное строительство дома и других объектов на участке экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова.

«Назначить Ахмедову общий срок наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей», говорится в приговоре суда.

Экс-директору парка «Патриот» дали 5 лет за мошенничество и подлог. Видео © Life.ru

Обвинение доказало, что экс-руководитель совершил мошенничество в особо крупном размере и фальсифицировал служебные документы. Дело связано со злоупотреблениями при использовании земель, подконтрольных Минобороны. В своём последнем слове обвиняемый попросил прощения у коллектива парка и у своей супруги, с которой у него сегодня 44-я годовщина свадьбы. После вынесения приговора он успел коротко обнять жену.

Полмиллиона уже ушло: Бывший директор парка «Патриот» начал гасить ущерб
Полмиллиона уже ушло: Бывший директор парка «Патриот» начал гасить ущерб

Напомним, Ахмедов, занимая пост директора парка участвовал в махинациях с контрактами и финансовыми документами. Уголовное дело против него возбуждено по статьям, связанным с мошенничеством и подлогом с использованием служебного положения.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar