29 октября, 04:47

У Копайгородских нашли 62 млн рублей, 40 тыс. долларов и более 2 тыс. евро

Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Крупные суммы денег и валюта изъяты в ходе обысков у экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его родственников. Оперативные мероприятия проводились в нескольких городах. Об этом сообщает ТАСС.

«Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 рублей, в иностранной валюте, а именно 2 100 евро и 40 000 долларов США изъяты и хранятся на специальном счёте следственного департамента МВД России», — говорится в сообщении.

В квартире Алексея Копайгородского в Луганске были обнаружены 575 тысяч рублей. Чуть больше — 13 млн 695 тысяч рублей и 2 100 евро — нашли в Сочи, в квартире Янины Копайгородской. Однако самые крупные суммы хранились в квартирах её старшего сына, в Москве и Санкт-Петербурге: 42 млн 480 тысяч рублей и 5,5 млн рублей, 40 тысяч долларов США. Сейчас устанавливается происхождение денежных средств. Следствие выясняет возможную причастность экс-чиновника и его родственников к другим экономическим преступлениям.

Ранее суд отклонил жалобы на приговор сыну актёра сериала «Интерны» Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Сейчас Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. Но в суд пришел его отец. Напомним, что Вильям Демчог был приговорен к двум годам колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Его «навар» составил 30 тысяч рублей. Позже 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Демчога-младшего, скончался.

