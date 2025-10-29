У Копайгородских нашли 62 млн рублей, 40 тыс. долларов и более 2 тыс. евро

Крупные суммы денег и валюта изъяты в ходе обысков у экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его родственников. Оперативные мероприятия проводились в нескольких городах. Об этом сообщает ТАСС.

«Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 рублей, в иностранной валюте, а именно 2 100 евро и 40 000 долларов США изъяты и хранятся на специальном счёте следственного департамента МВД России», — говорится в сообщении.

В квартире Алексея Копайгородского в Луганске были обнаружены 575 тысяч рублей. Чуть больше — 13 млн 695 тысяч рублей и 2 100 евро — нашли в Сочи, в квартире Янины Копайгородской. Однако самые крупные суммы хранились в квартирах её старшего сына, в Москве и Санкт-Петербурге: 42 млн 480 тысяч рублей и 5,5 млн рублей, 40 тысяч долларов США. Сейчас устанавливается происхождение денежных средств. Следствие выясняет возможную причастность экс-чиновника и его родственников к другим экономическим преступлениям.