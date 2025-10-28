Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 14:37

Суд оставил без изменения приговор сыну Купитмана из «Интернов»

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актёра сериала «Интерны» Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Приговор Вильяму Демчогу оставили без изменения, сообщает РИА «Новости».

Сейчас Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. Но в суд пришел его отец.

«Его втянули в преступную схему»: Адвокат высказался о приговоре сыну Купитмана из «Интернов»
«Его втянули в преступную схему»: Адвокат высказался о приговоре сыну Купитмана из «Интернов»

Напомним, что Вильям Демчог был приговорен к двум годам колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Его «навар» составил 30 тысяч рублей. Позже 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Демчога-младшего, скончался.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar