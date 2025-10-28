Суд оставил без изменения приговор сыну Купитмана из «Интернов»

Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актёра сериала «Интерны» Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Приговор Вильяму Демчогу оставили без изменения, сообщает РИА «Новости».

Сейчас Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. Но в суд пришел его отец.