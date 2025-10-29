Копайгородский на посту мэра Сочи незаконно обогатился на 1,6 млрд рублей

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в период своей деятельности на посту чиновника стал владельцем элитной недвижимости, автомобилей премиум-сегмента и прочих предметов роскоши. Общая стоимость нелегальных активов, как пишет ТАСС со ссылкой на документы, превышает 1,6 миллиарда рублей.

Копайгородский владел объектами в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, а также имел крупные суммы наличных средств, включая иностранную валюту. Информация об имуществе не отражалась в официальных декларациях о доходах.

Следствие установило, что официальная зарплата мэра была единственным источником дохода. Для сокрытия приобретённых активов он оформил статус индивидуального предпринимателя на супругу Янину Копайгородскую. 12 мая 2021 года Янина получила ИП для операций с земельными участками.

А ранее стало известно, что ради сокрытия нелегального имущества Алексей Копайгородский зарегистрировал на свою мать ИП. В 2022 году она получила доход в размере 7 069 100 рублей. В 2023 году доход составил 19 865 000 рублей. 23 января 2024 года статус ИП у Копайгородской был прекращён.