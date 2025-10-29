Экс-мэр Сочи Копайгородский для сокрытия имущества оформил ИП на свою мать
Алексей Копайгородский в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский для сокрытия незаконно полученного имущества и дорогостоящей недвижимости зарегистрировал ИП на свою мать. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Копайгородский также с целью сокрытия своего реального имущественного положения решил оформить своей матери Копайгородской Г. А. статус индивидуального предпринимателя для осуществления совместной коммерческой деятельности», — сказано в материалах.
Подчёркивается, что в 2022 году мать Копайгородского в качестве индивидуального предпринимателя получила доход в размере 7 069 100 рублей. В 2023 году доход составил 19 865 000 рублей. 23 января 2024 года статус ИП у Копайгородской был прекращён.
Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась ещё в сентябре прошлого года. В октябре задержали и супругу сочинского мэра. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере.
Ранее суд отклонил жалобы на приговор сыну актёра сериала «Интерны» Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Сейчас Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. Но в суд пришел его отец. Напомним, что Вильям Демчог был приговорен к двум годам колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Его «навар» составил 30 тысяч рублей. Позже 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Демчога-младшего, скончался.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.