Экс-мэр Сочи Копайгородский для сокрытия имущества оформил ИП на свою мать

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский для сокрытия незаконно полученного имущества и дорогостоящей недвижимости зарегистрировал ИП на свою мать. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Копайгородский также с целью сокрытия своего реального имущественного положения решил оформить своей матери Копайгородской Г. А. статус индивидуального предпринимателя для осуществления совместной коммерческой деятельности», — сказано в материалах.

Подчёркивается, что в 2022 году мать Копайгородского в качестве индивидуального предпринимателя получила доход в размере 7 069 100 рублей. В 2023 году доход составил 19 865 000 рублей. 23 января 2024 года статус ИП у Копайгородской был прекращён.

Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась ещё в сентябре прошлого года. В октябре задержали и супругу сочинского мэра. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере.