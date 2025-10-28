СК раскрыл сумму взятки, которая предназначалась экс-замглавы Минцифры

Бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин осуждён за получение взятки в особо крупном размере, общая сумма которой должна была составить 31,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствием и судом установлено, что Паршин за вознаграждение обещал предпринимателю Александру Моносову посодействовать в получении грантов Российского фонда развития информационных технологий на общую сумму 449 миллионов рублей для представляемых им организаций. Чиновник давал своим подчинённым, не посвящённым в преступный сговор, различные указания для достижения нужного результата. В 2023 году Паршин успел получить часть обещанных средств — 3,75 миллиона рублей, после чего все участники схемы были задержаны сотрудниками ФСБ с поличным.

«В 2023 году Паршин получил от представителя ряда коммерческих организаций Александра Моносова взятки на 3,75 миллиона рублей — часть из обещанной взятки в общей сумме на 31,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.

Приговором Хамовнического суда Москвы Паршин приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 315 миллионов рублей. Он также лишён чина действительного государственного советника РФ 3 класса и права занимать государственные должности в течение 6 лет. Моносов, признанный виновным в даче взятки, получил 8,5 лет строгого режима с аналогичным штрафом.

Напоминаем, что Максим Паршин был задержан 13 июля в связи с обвинениями в коррупции. После этого Паршин и предприниматель Александр Моносов были отправлены под домашний арест. В дальнейшем судебные органы пересмотрели меру пресечения для экс-замминистра, заменив её на заключение под стражу.