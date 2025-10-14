Сектор Газа
Регион
14 октября, 13:45

Зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению в получении взятки

Обложка © пресс-служба прокуратуры Белгородской области

В Белгородской области полиция задержала заместителя прокурора региона Дмитрия Смирнова, его подозревают в получении взятки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Смирнову 38 лет, он занял нынешнюю должность только в конце сентября. Свою карьеру чиновник начинал в УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, а затем перешёл на службу в прокуратуру. До повышения в этом году Смирнов был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

Ранее также сообщалось, что суд арестовал имущество экс-начальника по кадрам Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также активы его родственников на 500 миллионов рублей. Подозреваемый проходит по делу о коррупции.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
