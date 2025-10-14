Сектор Газа
Суд арестовал имущество экс-кадровика МО генерала Кузнецова на 500 млн

Обложка © Telegram / Минобороны России

Суд арестовал имущество экс-начальника по кадрам Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также активы его родственников на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом уголовного дела.

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы»,приводит слова информатора РИА «Новости».

Генеральная прокуратура ранее оценила имущество Кузнецова и его семьи именно в такую сумму. Прокуратура утверждает, что генерал приобрёл недвижимость, драгоценности и коллекцию монет при помощи коррупционных схем. Следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в контрактах на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.

