Суд арестовал имущество экс-кадровика МО генерала Кузнецова на 500 млн

Суд арестовал имущество экс-начальника по кадрам Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также активы его родственников на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом уголовного дела.

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы», — приводит слова информатора РИА «Новости».

Генеральная прокуратура ранее оценила имущество Кузнецова и его семьи именно в такую сумму. Прокуратура утверждает, что генерал приобрёл недвижимость, драгоценности и коллекцию монет при помощи коррупционных схем. Следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в контрактах на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.