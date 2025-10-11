Похудевший в СИЗО Кузнецов жалуется на «необоснованное» изъятие 500 млн и личных побрякушек

Бывший руководитель кадрового управления Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов утверждает, что из-за условий содержания потерял свыше 20 килограммов веса, перенеся при этом коронавирусную инфекцию. Не менее драматичной выглядит ситуация с его семейным имуществом: следствие добивается конфискации активов на сумму порядка 500 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

Защита экс-чиновника выражает крайнее недовольство тем, что изъятие коснулось буквально всех предметов обихода и ценностей, включая ювелирные изделия, которые адвокат охарактеризовал как «тривиальные подвески стоимостью в несколько сотен рублей». Среди изымаемого фигурируют и 55 золотых монет, подаренных супруге на юбилей, общая цена которых превышает 2 миллиона рублей.