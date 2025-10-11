Похудевший в СИЗО Кузнецов жалуется на «необоснованное» изъятие 500 млн и личных побрякушек
Обложка © ТАСС / STRINGER / EPA
Бывший руководитель кадрового управления Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов утверждает, что из-за условий содержания потерял свыше 20 килограммов веса, перенеся при этом коронавирусную инфекцию. Не менее драматичной выглядит ситуация с его семейным имуществом: следствие добивается конфискации активов на сумму порядка 500 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.
Защита экс-чиновника выражает крайнее недовольство тем, что изъятие коснулось буквально всех предметов обихода и ценностей, включая ювелирные изделия, которые адвокат охарактеризовал как «тривиальные подвески стоимостью в несколько сотен рублей». Среди изымаемого фигурируют и 55 золотых монет, подаренных супруге на юбилей, общая цена которых превышает 2 миллиона рублей.
Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, предприниматель Мартиросян подарил ему коттедж и участок земли. В ходе обысков у бывшего кадровика МО нашли наличные, а также золотые монеты, обладателем которых ему не позволили бы стать официальные доходы. Офицер же уверяет, что всё получил законно.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.