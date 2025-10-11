Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 08:30

Похудевший в СИЗО Кузнецов жалуется на «необоснованное» изъятие 500 млн и личных побрякушек

Обложка © ТАСС / STRINGER / EPA

Обложка © ТАСС / STRINGER / EPA

Бывший руководитель кадрового управления Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов утверждает, что из-за условий содержания потерял свыше 20 килограммов веса, перенеся при этом коронавирусную инфекцию. Не менее драматичной выглядит ситуация с его семейным имуществом: следствие добивается конфискации активов на сумму порядка 500 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

Защита экс-чиновника выражает крайнее недовольство тем, что изъятие коснулось буквально всех предметов обихода и ценностей, включая ювелирные изделия, которые адвокат охарактеризовал как «тривиальные подвески стоимостью в несколько сотен рублей». Среди изымаемого фигурируют и 55 золотых монет, подаренных супруге на юбилей, общая цена которых превышает 2 миллиона рублей.

СК завершил следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны из-за 80 млн
СК завершил следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны из-за 80 млн

Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, предприниматель Мартиросян подарил ему коттедж и участок земли. В ходе обысков у бывшего кадровика МО нашли наличные, а также золотые монеты, обладателем которых ему не позволили бы стать официальные доходы. Офицер же уверяет, что всё получил законно.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar