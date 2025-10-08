СК завершил следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны из-за 80 млн

Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении масштабной взятки. Официальное заявление об этом распространила представитель СК России Светлана Петренко.

Согласно выводам СК, в 2021-2022 годах Кузнецов, занимая должность начальника 8 управления Генерального штаба ВС РФ, получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае общей стоимостью более 80 миллионов рублей. Взамен чиновник способствовал заключению государственных контрактов с гостиницами бизнесмена.

При обысках у обвиняемого изъяли денежные средства в рублях и валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши на общую сумму свыше 260 миллионов рублей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.